مستفيدو مخطط إسكان الخرج يشكون من عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم

يعاني مستفيدو مخطط مشروع الإسكان بمحافظة الخرج من عدم القدرة على إيصال الكهرباء إلى منازلهم، بعد أن منحتهم وزارة الإسكان منتج البناء الذاتي (أرض وقرض)، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء.

وأشار المستفيدون أن الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود.

وأكدوا بأن منازلهم شبه جاهز للسكن، وحتى هذا اليوم لم يتم تمديد الكهرباء إليه، مشيرًا إلى أنهم يعملون طيلة الأشهر الماضية على مولدات الكهرباء التي تتعطل بين الحين والآخر. بالإضافة إلى تعرضهم إلى سرقات المتكررة للكيابل ومواطير الكهرباء .

وناشد أهالي المخطط عبر “الوئام” المسؤولين بإنهاء معاناتهم وإكمال فرحتهم بالسكن في منازلهم.

إذ إنهم الآن يدفعون أقساط القرض العقاري، ويدفعون إيجار منازلهم التي يسكنون بها مما شكل العبء المالي على مصروفاتهم اليومية .