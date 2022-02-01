ابتداءً من اليوم.. #الجرعة_التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة ( #محصّن) في تطبيق “ #توكلنا”

أعلنت وزارة الداخلية، أنه ابتداءً من اليوم 1 فبراير 2022م، فإن الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق “توكلنا”، لكل من مضى على تلقيهم الجرعة الثانية (8) أشهر أو أكثر، للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر.

وأوضحت الوزارة أن ظهور حالة (محصّن) في تطبيق “توكلنا” سيكون شرطًا لدخول أي نشاط تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو أي مناسبة ثقافية أو ترفيهية، أو دخول أي منشأة حكومية أو استخدام وسائل النقل العام والطائرات.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.