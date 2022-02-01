397 مليون دولار.. أندية الدوري الإنجليزي تنفق أكبر مبلغ منذ 2018

ذكر تقرير لمؤسسة ديلويت نشر اليوم الثلاثاء أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 295 مليون جنيه استرليني (397 مليون دولار) في فترة انتقالات يناير، وهو أكبر مبلغ منذ 2018 وأنفقت آخر 5 أندية بجدول الترتيب أكثر من نصف الأموال.

وهذا المبلغ يفوق أربعة أضعاف ما أنفقته الأندية في يناير 2021 والذي بلغ 70 مليون جنيه استرليني فقط.

وأنفقت الأندية في انتقالات الشهر الماضي ثاني أكبر مبلغ في هذه الفترة منذ 2003.

ونال ثنائي الوسط دوني فان دي بيك وديلي آلي فرصة لإحياء مسيرتيهما مع إيفرتون المتعثر في المركز 16 بعد الانتقال إلى فريق المدرب فرانك لامبارد أمس الاثنين في آخر أيام فترة الانتقالات.

وكان نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط نشيطا بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي إذ تعاقد مع البرازيلي برونو جيمارايش من أولمبيك ليون مقابل 40 مليون يورو (45.03 مليون دولار) ضمن صفقات أخرى.

وأضافت مجموعة ديلويت للأنشطة الرياضية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 50 في المئة تقريبا من إجمالي نفقات أندية مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وأوضحت ديلويت في بيان “هذه الفترة تشير إلى تخفيف الضغط المالي لكوفيد على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع عودة الإنفاق لمستويات ما قبل الوباء وهو من أكبر معدلات الإنفاق على الإطلاق في يناير”.

وضمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 36 لاعبا خلال الفترة وهو أقل من متوسط العدد (42) في يناير كانون الثاني بين 2018-2020 وأكبر من العدد في 2021 عند التعاقد مع 16 لاعبا فقط.