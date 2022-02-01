مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 6.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 21.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12293.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والأهلي ريت1، والمواساة، وبوبا العربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نماء للكيماويات، والكابلات السعودية، وسابتكو، وعسير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.03% و 3.23% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمنجم، وزين السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 13.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25558.88 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 2555 صفقة.