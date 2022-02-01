تفسير حلم الضرب في المنام من الرؤى التي تحتاج إلى التفسير الدقيق، لأن الضرب بشكل عام وفي الحياة الواقعية أمر غير مقبول بالمرة، ولأن تفسير تلك الرؤية يختلف من رائي إلى آخر فلابد من العودة إلى علماء تفسير الأحلام لمعرفة التفسير الصحيح وفقا لحالة الرائي النفسية والاجتماعية.

تفسير حلم الضرب في المنام

من رأى في منامه أنه ينضرب من شخص ما فإن الرؤية تدل على جني الكثير من الفوائد من قبل هذا الشخص.

أما إن كان الشخص يستخدم بعض الأدوات الحادة فإن الرؤية تكون غير محمودة حيث تدل على الضرر.

ومن رأى أنه يضرب من المدير أو الرئيس أو المشرف بالعصاه الخشبية فالرؤية تدل على الستر والله أعلم.

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام يختلف من رائي إلى آخر حسب حالته الاجتماعية.

فإذا رأت الفتاة العزباء أن الميت يضربها في المنام فالرؤية تدل على الزواج القريب بإذن الله.

أما المرأة المتزوجة فإن رأت أن شخصا ميتا يضربها في منامها فالرؤية تحذيرية حيث تدل على قيامها بالمعاصي والذنوب.

ومن رأى أن شخص ميت يضربه وكان غاضبا فالرؤية تدل على ارتكاب الرائي للذنوب والمعاصي وعليه التوبة منها.

تفسير حلم الضرب على الرأس في المنام

تفسير الأحلام مختلف من شخص إلى آخر لذلك فتفسيره للمرأة المتزوجة غير الفتاة العزباء غير الرجل وهكذا.

فإن رأت الفتاة العزباء أنها تضرب على رأسها فالرؤية تعني تخلصها من المشاكل والهموم التي تمر بها.

أما المرأة المتزوجة إن رأت تلك الرؤية فهي تعني شدة تعلق وحب زوجها لها.

والمرأة الحامل إن رأت تلاك الرؤية فتعني ولادتها الميسرة بإذن الله وربنا ترزق بأنثى.

تفسير حلم الضرب على الظهر في المنام

وفقا لما ورد في موقع موسوعة المدير فإن تلك الرؤية تعني حدوث بعض المشاكل للرائي ولكن سوف يتخلص منها.

وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن زوجها يضربها على ظهرها فالرؤية تعني الرزق بالذرية الصالحة والله أعلم.

أما من رأى أن شخص متوفى يضربه على ظهره فإن الرؤية تدل على تسديد دين متعلق بالميت والله أعلم.

تفسير ضرب شخص بالحذاء في المنام

إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يقوم بضربها بالحذاء فالرؤية تدل على سوء المعاملة من قبل الزوج.

أما من رأى أنه يضرب بالحذاء فالحلم يعني كثرة الكلمات والشائعات المسيئة بالرائي.

والفتاة العزباء إن رأت في منامها أنها تضرب شخص ما بالحذاء فالحلم يدل على ضعفها ولكن سوف ينصرها الله قريبا.

أما المرأة المطلقة فإن الرؤية تدل على المشاكل والمتاعب التي يسببها لها طليقها والله أعلم.

تفسير حلم الضرب على الخد في المنام