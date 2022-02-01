اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي “مرجان 17” بين القوات البحرية السعودية والمصرية

اختتمت أمس مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 17” الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن علي الشهري أن المناورات تهدف لتعزيز آفاق التعاون بين قواتنا البحرية والقوات البحرية المصرية الشقيقة للاستفادة من القدرات القتالية للجانبين، وتبادل الخبرات في أساليب تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد التهديدات المختلفة.

وأضاف أن تلك المناورات نُفذت على ثلاث مراحل نظرية وعملية ومرحلة تقييم، حيث دُرب أطقم السفن و القوات الخاصة البحرية في الميناء على سيناريو التمرين والتطبيق على المشبهات التكتيكية، كما نُفذ الجانب العملي في مناطق عمليات التمرين بالبحر الأحمر، وكان أبرزها الرماية بالذخيرة الحية، والإمداد في عرض البحر والتهديف ما وراء الأفق ومناورات الفنون البحرية المختلفة، التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -.