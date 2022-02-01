“العتيبي” مقدم مشروع تعديل نظام العلم: يحق للقطاع الخاص رفع علم الدولة بعد الحصول على تصريح

أكد عضو مجلس الشورى سعد العتيبي، مقدم مشروع تعديل نظام العلم، أنه وفقا للتعديل يحق للقطاع الخاص رفع علم الدولة بعد أخذ تصريح يحدد ضوابط شكل وحجم العلم لتكون جميع الأعلام الموضوعة لدى القطاع الخاص لها ضوابط معينة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالنشيد الوطني، قال إن النشيد في النظام الأساسي للحكم من 50 سنة لم يتم وضع ضوابط خاصة به في اللائحة، أما الآن فقد وضعت الضوابط.

وأشار إلى أن التعديل لم يتضمن تغييرا في المحتوى الخاص بالعلم والنشيد الشعار؛ بل الحفاظ عليها من المساس والعبث والتغيير بتعديلات على النظام سواء في مكونات العلم وخصائصه وحالات رفعه من حيث الأماكن والأوقات التي يرفع فيها، وكذلك مواصفات شعار الدولة مكوناته واستخداماته، والنشيد الوطني متي يجب تأديته؟.