بعدما زعم أنه رفض ملايين للعمل في السعودية: آل الشيخ يرد على محمد صبحي #محمد_صبحي #تركي_ال_الشيخ

سادت حالة من الجدل و الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي،تجاه الفنان المصري محمد صبحي بعد تصريحات تسئ للفنانين المصرين الذين حضروا موسم الرياض.

و انتقد الفنان محمد صبحي في أحد البرامج التليفزيونية مشاركة النجوم في موسم الرياض، قائلًا: «أرفض كفنان أن أقدم الفن تحت عنوان الترفيه أنا مش مرفهاتي»، لتنهال عليه ردود الأفعال الناقمة على موقفه،الذي اعتبره الكثيرون بالمسئ وغير اللائق

ومن جانبه علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على الأمر، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: «عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والاحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر.. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية.. هذه إساءة غير مبررة لهم وكذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني ..».

وتابع: «هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!..الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية.. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!! إن لم يكن الفن متعة وفائدة وترفيه فماذا يكون؟!!».

ومن جانبه رد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على الأمر قائلًا: «والله أنا أبي أعرف اللى عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط، هو مشخصاتي يا أخ توفيق».

واستعرض العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراء فنانين كبار في فن محمد صبحي وعلى رأسهم رأي الفنان الراحل عادل أدهم،الذي اعترض على طريقة محمد صبحي واستعراضاته،التي يقدمها مؤكدا أنه لا يحب طريقته المفتعلة ، و القائمة على حركات مستغربة .

وكان محمد صبحي قد قال إنه رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيته (خيبتنا) بموسم الرياض”.

وتابع صبحي: “رفضت عرض المسرحية تحت شعار ترفيه لأن ما أقدمه من أعمال مسرحية لها رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي”، مضيفا: “أعربت للمسؤولين عن موسم الرياض عن استعدادي لعرض المسرحية مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه”.