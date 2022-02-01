” توكلنا ” يضيف بعض الخدمات للتطبيق وخدمة التبرع لـ ” إحسان “

أتاح تطبيق “توكلنا” عبر التحديث الأخير، إضافة بغض الخدمات الجديدة ومن ضمنها خدمة التبرع عبر منصة إحسان، والتي يمكن من خلالها التبرع في ” فرجت، وتيسرت، والفرص العامة ، وحدد عدد من المبالغ التي يمكن التبرع بها ومقدارها وهي، 10 ريالات، و 50 ريالا، و 100 ريال”.

وأضاف بطاقات التأمين الطبي لمنسوبي التعليم، وبعض التحسينات العامة التي من ضمنها طباعة الجواز الصحي للمكفوفين وخدمة التذاكر وبعض التحسينات الأخرى .