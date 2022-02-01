المنتخب السعودي وحسابات التأهل لكأس العالم 2022

لازالت حظوظ المنتخب السعودي وبعد هزيمته أمام منتخب اليابان متوفرة، وخصوصاً أنه يتصدر مجموعته بـ 19 نقطة، حيث تبقى جولتان على نهاية الدور من حسم التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، في قطر.

ويأتي اليابان في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، يليه منتخب أستراليا، في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

حيث سيتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرةً إلى النهائيات في قطر، ويلتقي أصحاب المركز الثالث في الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراة واحدة لضمان التأهل أو الفوز في أحد مبارياته القادمة، من أمام منتخب الصين أو المنتخب الاسترالي، أو التعادل في المبارتين دون النظر للنتائج الأخرى.