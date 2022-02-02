التدريب التقني: توظيف 100 خريج في الرياض

وقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مذكرة تفاهم لتوظيف 100 خريج من متدربيها مع أحد الشركات الوطنية الرائدة.

وشمل التوظيف خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية في تخصصات التبريد والتكييف، والقوى الكهربائية، والمساحة، والهندسة المعمارية والمدنية، إضافة إلى ميكانيكا السيارات.

وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن هذه الاتفاقيات النوعية تأتي ضمن إستراتيجيات المؤسسة وأهدافها .