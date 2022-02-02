إصابة عبدالإله المالكي نجم الهلال بالرباط الصليبي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها عبدالإله المالكي، لاعب نادي الهلال، بعد إصابته في مواجهة السعودية ضد اليابان، مساء الثلاثاء.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي: أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي، صباح اليوم في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي“.

وتعرض اللاعب الموهوب “عبدالإله المالكي” نجم الهلال المنضم له حديثًا قادمًا من الاتحاد، لإصابة قوية جدًا على مستوى الركبة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في تصفيات كأس العالم المؤهلة للدوحة 2022، ليتم استبداله ويشارك عبدالله الخيبري بدلًا منه عند الدقيقة 23، وسط حالة من الحزن تسيطر على محبي الزعيم، لاسيما بعد ظهور اللاعب وهو يبكي على مقاعد البدلاء بعد استبداله خوفًا من كبر حجم الإصابة.

وفي أول تعليق له على إصابة المالكي القوية، عبر المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفي رينارد عن حزنه الشديد.

لافتًا إلى أن إصابته تمثل خسارة كبيرة لأنها ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، كما أنها ستمنعه من المشاركة في ناديه الهلال في فعاليات كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليفتقد النادي لجهوده خلال الفترة المقبلة.