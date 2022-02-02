الدفاع_الأمريكية ترسل مقاتلات الجيل الخامس ومدمرة لدعم #الإمارات في مواجهة هجمات #الحوثي

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ناقش خلاله هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وتهديد القوات الأمريكية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية.

وأبلغ الوزير الأمريكي ولي عهد أبو ظبي، بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي وكإشارة واضحة إلى أن واشنطن تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان إن وزير الدفاع جدد إدانته الشديدة لهذه الهجمات، والتزامه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأضافت أن الوزير أوستن استعرض إجراءات أخرى مع الشيخ محمد بن زايد، من ضمنها إرسال المدمرة “USS Cole” لدعم الشراكة مع البحرية الإماراتية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات التي تتعرض لها.

فيما اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية لدولة الإمارات بعد هجمات الحوثيين.

وفي ظل تزايد جرائم ميليشيات الحوثي داخل اليمن وخارجه، تدرس واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين في منظمة إرهابية في أعقاب الهجمات الحوثية على أبوظبي، والتي قوبلت بإدانات واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأمريكيين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه البلاد.

وقالت الوزارة الإماراتية إن الهجوم الحوثي لم يسفر عن أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت في بيان “قواتنا الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”.

كما أكدت أن دولة الإمارات على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.