مدرب الأهلي المصري يغيب عن كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا.

وأضاف النادي أن موسيماني سيغيب عن قيادة المران الثاني للفريق بأبوظبي استعدادا لمواجهة مونتيري المكسيكي المقررة يوم السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن المسحة التي خضع لها الفريق أمس في معسكره المغلق بأبوظبي أثبتت إيجابية عينة بيتسو موسيماني .

وأضاف أن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، وذلك للتأكد من نتيجة المسحة الأولى.

وأوضح أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.

وأوضح أن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة تعافى من فيروس كورونا وجاءت مسحته الثانية وكذلك الثالثة سلبية، وقد خرج من العزل الطبي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، استعدادا لمواجهة مونتيري.

في سياق متصل؛ أبدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته بالتواجد مجددا في كأس العالم للأندية بقميص الأهلي.

وقال وليد سليمان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إنه سعيد بهذه النسخة من مونديال الأندية التي تستضيفها دولة الإمارات وهو ما يمثل إضافة جماهيرية ودعما كبيرا للأهلي في مشواره بالبطولة.

وأضاف أنه وزملاءه في الأهلي جاءوا إلى الإمارات من أجل تحقيق نتائج جيدة في البطولة، “ونسعى لتقديم عروض ونتائج أفضل من النسخة الماضية أيا كانت الصعوبات والغيابات التي تواجه الفريق حاليا.”

وتبع :”في الأهلي، لا ننظر إلى أي ظروف طالما نمثل الفريق، وهذا هدف أي لاعب سيشارك في البطولة”.

وأعرب وليد سليمان عن أمله في تقديم مستوى متميز يليق باسم الأهلي ويرضي جماهيره في كأس العالم للأندية بداية من مباراة مونتيري المكسيكي المقررة يوم السبت المقبل.

واختتم سليمان تصريحاته مؤكدا على دعمه وكل لاعبي الأهلي لزملائهم بالمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون متمنيا لهم التوفيق وتحقيق اللقب الثامن في البطولة وإسعاد الشعب المصري في كل مكان.