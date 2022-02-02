ينطلق غدا.. البرنامج الكامل لكأس العالم للأندية بمشاركة الهلال

تنطلق منافسات كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات، يوم غدٍ الخميس، بمشاركة الهلال السعودي، بطل آسيا.

في ما يلي برنامج كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي من 3 حتى 12 فبراير الحالي:

الدور الأول:

3 فبراير:

1-الجزيرة (الإمارات) – بيراي (تاهيتي)

ربع النهائي:

5 فبراير:

الأهلي (مصر) – مونتيري (المكسيك) (مباراة رقم 2)

6 فبراير:

الهلال (السعودية) – الفائز من مباراة الدور الأول

نصف النهائي:

8 فبراير:

بالميراس (البرازيل)- الفائز من مباراة رقم 2 (مباراة رقم 4)

9 فبراير:

تشيلسي (إنجلترا)- الفائز من مباراة رقم 3 (مباراة رقم 5) (مباراة رقم 6)

تحديد المركز الخامس:

الخاسر من مباراة رقم 2 – الخاسر من مباراة رقم 3 (مباراة رقم 5)

12 فبراير:

تحديد المركز الثالث:

الخاسر من مباراة رقم 6 – الخاسر من مباراة رقم 4

النهائي:

الفائزان من المباراتين رقم 4 و6