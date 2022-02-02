«حكم روبوت» بانتظار الهلال في كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن وجود حكم روبوت في مباراة تشيلسي بكأس العالم للأندية، كحكم مساعد، لأول مرة في التاريخ.

وسيكون تشيلسي أول فريق إنجليزي يختبر «الحكم الروبوت»، عندما يشارك في بطولة مونديال الأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويواجه تشيلسي في تلك المباراة الفائز من لقاء الهلال السعودي ضد الفائز من مباراة الدور الأول بين الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.

وتأتي الخطوة ضمن تجربة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتقنية في مراقبة حالات التسلل تمهيداً لاعتماد الروبوت الحكم في مونديال قطر في نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تقليل اللجوء لحكم الـ VAR.

ويستخدم الروبوت الحكم 12 كاميرا مثبتة في سقف الملعب لرصد حركة اللاعبين مع الكرة، ويخصص 29 نقطة لكل لاعب تمكنه من رسم مجسم له يجري تحديثه 50 مرة في الثانية لضمان صحة قرار التسلل.

وفي حال مشاركة لاعب متسلل في الهجمة يبلغ الروبوت الحكم غرفة ( الفار) التي تملك القرار الأخير في مراجعة اللعبة.