توجيهات بتوفير مواقع استثمارية #رياضية بـ #مكة_المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، بحضور أمناء المنطقة وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة.

وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة رفع مستوى التنسيق بين وزارة الرياضة وأمانات مكة وجدة والطائف، وصولًا لتوفير مواقع استثمارية رياضية بالمنطقة يكون لها أثرها في توفير مداخيل مالية لهذه الأندية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا عليها في جانب تحقيق الاستقرار المالي.

وفي هذا الصدد، وجّه سموّه بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة ووزارة الرياضة وعضوية الأمانات وهيئة تطوير المنطقة للخروج بتصور عن هذه المبادرة وآليات تنفيذها وقياس مدى الاستفادة من هذه المواقع وسنّ أنظمة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وتخلل الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الرياضة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه الأمانات من خطوات لتفعيل الشراكة مع الوزارة.