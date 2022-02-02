لأول مرة منذ 5 أشهر.. ظهور زوجة زعيم كوريا الشمالية وعمته

ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وعمته ذات النفوذ الواسع اليوم الأربعاء في وسائل الإعلام الرسمية لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إذ تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات لزوجة كيم، ري سول جو، وعمته كيم كيونج هوي، خلال عرض فني في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونجيانج للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.

كانت ري شوهدت آخر مرة علنا في التاسع من سبتمبر أيلول عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ري مرتدية رداء تقليديا باللونين الأحمر والأسود وهي تتحدث وتبتسم مع كيم خلال العرض، كما صعد الزوجان على خشبة المسرح لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.

وأكدت اللقطات أيضا ظهور كيم كيونج هوي، عمة كيم والمسؤولة البارزة السابقة في حزب العمال الحاكم، للمرة الأولى منذ يناير 2020، حيث شوهدت وهي جالسة بجانب ري أثناء الحفل.

كانت كيم كيونج هوي شخصية محورية في السنوات الأولى للزعيم الشاب على رأس السلطة، لكنها اختفت إعلاميا بعد أن أمر بإعدام زوجها ذي النفوذ الكبير جانج سونج تايك، بعد إدانته بالخيانة في عام 2013، قبل أن تعود للظهور بشكل مفاجئ بعد ست سنوات.

وفي عام 2017، قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها تُعالج من مرض غير محدد خارج بيونجيانج.

أما ري فكانت في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالبا ما كانت ترافق كيم في المناسبات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم جونج إيل الذي كان نادرا ما يشاهَد علنا مع أي من زوجاته.

وكانت قد غابت أيضا عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر في حفل موسيقي في فبراير شباط الماضي، مما أثار تكهنات بشأن صحتها وحمل محتمل.

وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية للمشرعين إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19، لكنها “تلعب بشكل جيد مع أطفالهما”.

وتعتقد الوكالة أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بكوفيد-19، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيودا صارمة شملت قيودا على السفر.