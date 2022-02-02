“التعليم” تعلن تمديد التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية في فرنسا لتخصص “الطب البشري” حتى 19 فبراير

أعلنت وزارة التعليم، تمديد التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص (طب بشري) بجمهورية فرنسا حتى يوم السبت 19 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن تمديد التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية يأتي استجابة لرغبات المتقدمين والمتقدمات ولمنحهم مزيداً من الوقت للتقديم، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة “سفير”: https://ksp.moe.gov.sa/ ​

وأكدت الوزارة على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط من حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، مع الانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، و2.80 من 4، و70 من 100).

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم ضرورة إرفاق عدد من المستندات أبرزها: الهوية الوطنية، جواز السفر، شهادة البكالوريوس في الطب البشري، شهادة إتمام سنة الامتياز، معادلة الشهادة إن كانت من خارج المملكة، السجل الأكاديمي، سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، إضافةً إلى 3 خطابات توصية.