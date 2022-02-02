مذكرة تفاهم بين “منشآت” والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات في مبادرة دعم ريادة الأعمال التقنية؛ بهدف دعم رواد الأعمال التقنيين والمنشآت التقنية، حيث وقع الاتفاقية من جانب “منشآت” محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومن جانب البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات الرئيس التنفيذي المكلف نواف بن داوود الحوشان، وذلك على هامش مؤتمر ليب.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة في المبادرة، وذلك بتقديم التدريب والتأهيل لرواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات للتفرغ بصورة كاملة لممارسة أنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تبني واحتضان المستهدفين من المبادرة لمدة تسعة أشهر، في سبيل تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات ونقل الخبرة والمعرفة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم كرواد للأعمال.



وتأتي الاتفاقية في سياق تعاون مشترك بين “منشآت” والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لإعداد خطة تدريبية لكل مستفيد قبل بدء البرنامج التدريبي، تتضمن جلسات تدريبية أسبوعية للمستفيد في المحاور التي تمكنه من ريادة الأعمال، وجلسة إرشادية أسبوعية بين المستفيد والرؤساء التنفيذيين في الشركات التقنية، وأيضًا جلسة إرشادية أسبوعية بين المستفيد والمدربين أو المرشدين التقنيين بما يسهم في بناء قدرة المستفيد، بالإضافة إلى الإسهام في وصول المستفيد إلى الخبراء المتخصصين في الشؤون القانونية والتسويقية والمبيعات وتطوير المنتجات وغيرها مما يمكنه من ريادة الأعمال التقنية.

يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.