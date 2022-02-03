السيادة السوداني: لن نسلم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي

أوضح رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان أمس أن القوات المسلحة وجميع القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

وقال البرهان مع مجموعة من الضباط والجنود بمنطقة الفاشر : نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان.

وشدد على ضرورة أن يوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم، داعيا إلى حماية المواطنين في إقليم دارفور بردع كل خارج عن القانون.