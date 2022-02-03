فيتش تمنح تصنيف “‭A‬” لصندوق الاستثمارات العامة

منحت وكالة فيتش، تصنيفا ائتمانيا عند (‭A‬) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وهو ما يعطي دعما قويا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى حوالي 480 مليار دولار، وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج في إطار تنويع اقتصاد المملكة.

وقالت فيتش إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وقالت فيتش إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي أسواق الدين الدولية بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة “أثناء مرحلة النمو لعملياته”.

والتصنيف هو سادس أعلى درجة استثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفسه التصنيف الذي تمنحه وكالة “فيتش” للمملكة العربية السعودية.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى حوالي 480 مليار دولار. وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.

وقالت فيتش إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.