أبها: بلاغ مواطن يقود لمصادرة 673 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

كشفت أمانة منطقة عسير، ومن خلال بلاغ مواطن أحدى المعامل غير النظامية التابع لمتجر مواد غذائية بمدينة أبها.

وتم ضبط المعمل في أحد الأحياء، بعد رصد عدة ملاحظات أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة شروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية.

إضافة الى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته بدون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

وكانت فرق الرقابة المسائية التابعة للأمانة بالمرصاد حتى تم ضبط الموقع، بمساندة أمنية كما ضُبطت كميات من المواد الغذائية الفاسدة و التي تجاوزت 673 كجم و تم تصنيعها داخل المعمل المخالف، كانت مجهزة للتسويقها.

وقد تمت مصادرة المواد الغذائية واتلافها بجانب إغلاق الموقع لتطبيق العقوبات النظامية حياله.

و تشدد أمانة عسير على المنشآت التجارية ضرورة التقيد باللوائح و الأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، و ألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.