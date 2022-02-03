السعودية: توفير 77 ألف فرصة وظيفية وضخ 80 مليار ريال كاستثمارات للقطاع الصناعي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف إن المملكة تعتزم تنمية القطاع الصناعي والتعديني من خلال التقنيات الحديثة ، خاصه في المناطق النائية التي تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان سلامة المواقع.

وأشار الخريف، في تصريحات صحافية بالرياض، إلي مبادرة “مدن” تهدف إلى تحويل 100 مصنع إلى حلول رقمية ، وأن الوزارة تعمل على إيجاد شراكات لتكون المدن الصناعية الرئيسية حاضنة لأهم شركات حلول التقنية.

وبلغت استثمارات القطاع الصناعي 80 مليار ريال في 2021 ، بزيادة قدرها 3 أضعاف العام الذي سبقه ، كما زاد عدد الفرص الوظيفية بنسبة 30% على أساس سنوي وصولاً إلى 77 ألف وظيفة في الفترة ذاتها، كما أن عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج تجاوزت 800 مصنع في 2021.

وأضاف الخريف أنه تم منح 720 رخصة في 2021 بقطاع التعدين ، وتلك الرخص تشكل 30% من إجمالي الرخص سارية المفعول.