رسمياً: بدء اكتتاب شريحة الأفراد في أكثر من 7 ملايين سهم بشركة عِلم #عاجل

يبدأ اليوم لخميس 3 فبراير 2022 اكتتاب شريحة الأفراد في سبعة ملايين ومائتي ألف (7,200,000) سهم تمثل ما نسبته 30% من إجمالي أسهم شركة عِلم، المطروحة للاكتتاب العام، بسعر (128) ريال للسهم، وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة لمدة (4) أيام لتنتهي بنهاية يوم الأحد 6 فبراير 2022م.

وأعلنت شركة الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في طرح 30% من أسهم شركة عِلم للاكتتاب العام، في وقت سابق عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة علم بنجاح.

الجدير بالذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة.

وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030؛ مدعومة في ذلك بكوادرها العلمية المتميزة وخبراتها العملية المتراكمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وامكانياتها الفنية المتقدمة، والحلول الرقمية المبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية.