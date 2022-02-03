مؤشر_مديري_المشتريات في #السعودية يسجل أدنى مستوياته منذ 15 شهرا

قالت شركة آي إتش إس ماركت، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر يناير 2022، هبط بنحو 0.7 نقطة ليسجل 53.2 نقطة، مقارنةً بـ 53.9 نقطة سجلها خلال شهر ديسمبر الماضي، كأدنى مستوى للمؤشر منذ 15 شهراً.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه على الرغم من انخفاض المؤشر، إلا أنه يلفت إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

وذكرت أن الارتفاع الحاد في حالات فيروس كورونا أدى إلى زيادة حالة التردد بين الشركات والعملاء مما أسفر عن أضعف نمو للأعمال الجديدة منذ شهر أكتوبر 2020، فيما أدى التباطؤ في الطلب إلى انخفاض معدل توسع الإنتاج وزيادة طفيفة فقط في أعداد العمالة، على الرغم من استمرار شراء مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل حاد.

وأضافت أن معدلات الطلب بين الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تعرقلت بسبب الارتفاع السريع في حالات كورونا المرتبطة بالمتحور أوميكرون، حيث انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي وكان أبطأ معدل تم تسجيله منذ شهر أكتوبر 2020.

وبيّنت أن معدل توسع النشاط التجاري ظل حاداً بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك فقد تباطأ إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر في يناير، وكان التحسن المسجل أيضا هو ثاني أضعف تحسن يسجل منذ أكثر من عام.

وقالت إن ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج تراجعت في بداية العام، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أدنى زيادة في إجمالي المصروفات منذ شهر أغسطس الماضي، كما ارتفعت أسعار المشتريات بشكل متواضع، في حين كان هناك انخفاض آخر في أجور الموظفين، ونتيجة لذلك تم رفع أسعار الإنتاج بأقل معدل في 4 أشهر.