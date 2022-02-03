أغلاق 28 موقعًا ومصادرة 13 طن أغذية وضبط 200 عامل في #الرياض

واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وكشفت الإحصائية الأسبوعية لغرفة العمليات المشتركة، للفترة من 24 يناير حتى 30 من نفس الشهر للعام 2022، عن تنفيذ زيارات لـ83 منشأة تم خلالها ضبط 200 عامل مخالف، وتحرير 34 إشعار مراجعة ومخالفة، ومصادرة 13.15 طنًّا من المواد الغذائية.

وأسفرت جهود الأمانة -بمشاركة الجهات المساندة- وفق “إنفوجرافيك” لها على صفحتها بتويتر، عن فصل الماء والكهرباء عن 12 مبنى مخالفًا وإغلاق 28 موقعًا وإتلاف ومصادرة 713 قطعة عينية، وفتح وإغلاق 55 بابًا، وتأمينها، وإتلاف 835 مادة غذائية غير صالحة.