جامعة بيشة: 19 دورة تدريبية موجهة لمنسوبي الأمن العام في 12 مجالاً

تنفذ جامعة بيشة 19 دورة تدريبية موجهـة لمنسوبي الأمن العام، يستفيد منها 8700 موظفاً وموظفة في 12 مجالاً متخصصاً.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين جامعة بيشة والأمن العام بوزارة الداخلية، حيث ناقش الجانبان في الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين أهداف وآليات المشروع ومراحل التنفيذ وذلك ضمن الخطة التدريبية للأمن العام للعام 1443هـ.

وحدد المجتمعون 12 مجالا تدريبياً في عدة مستويات شملت: تطبيقات الحاسب الآلي، والإدارة المكتبية، واللغة الإنجليزية، والصحة والسلامة المهنية، وأعمال السكرتارية، والتحرير الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة الأزمات، والتعامل مع السائح، والقواعد القانونية لعمل رجل الأمن، ونظام الإجراءات الجزائية.

يذكر أن الدورات تنفذ من خلال كليات: الأعمال، الآداب، الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.