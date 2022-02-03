إصابات #كورونا العالمية إلي 382 مليونا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 381.77 مليون نسمة أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، فيما بلغت وفيات الفيروس 6.597 ملايين حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس أن البر الرئيسي سجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 )، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106241 .

وذكرت اللجنة في بيان أن 21 من الإصابات المؤكدة الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز خمسة ملايين يوم الأربعاء بعد تسجيل 42181 إصابة جديدة فضلا عن 573 وفاة.

فقد ارتفع العدد الكلي للإصابات المؤكدة إلى خمسة ملايين و27870 في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 307493.