سوريا: “أبو حسام البريطاني” يتسبب في إصابة جنود الجيش الأمريكي

أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر لوكالة “سبوتنيك” في ريف إدلب، أن عدداً من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالاً جوياً في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).