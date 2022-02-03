يبدأ يوم 2 أبريل.. #المسند: رمضان 30 يوماً

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند، موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ الجاري، وموعد أول أيام عيد الفطر.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن القمر سيقترن بالشمس صباح يوم الجمعة الموافق 29 شعبان (1 أبريل) عند الساعة 9:24 صباحاً، فيما سيمكث الهلال في مساء نفس الليلة في الأفق الغربي لنحو 16 دقيقة وفقاً لأفق مكة المكرمة.

وأضاف أنه بناءً على تلك التحليلات فإن غرة شهر رمضان سيكون يوم السبت الموافق الثاني من أبريل القادم، بشرط ألا يكون في السماء سحب أو غبار تحول دون الرؤية يوم الترائي.

وبين أن موعد اكتمال القمر بدراً سيكون مساء السبت الموافق 15 رمضان (16 أبريل) عند الساعة 9:55 صباحاً، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم رمضان 30 يوماً ليكون العيد يوم الاثنين الموافق 2 مايو وفقاً للحساب الفلكي.