تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.42 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 فبراير 2022، مع هبوط طفيف للمعدن الأصفر عالميا.

وتتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي، في 2022.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الخميس ليسجل نحو 217.62 ريال (58.03 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الخميس، 163.22ريال (43.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.18 ريال (33.90 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الخميس (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 190.42 ريال (50.78 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم نحو 6,768.75 ريال (1,805 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1,523.35 ريالا (406.23 دولار).

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس بعد ارتفاعها على مدار ثلاثة أيام، مع متابعة التوترات الجيوسياسية، وتقييم المستثمرين لتراجع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي مع ترقب تقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر غدًا.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.36% أو 6.50 دولار عند 1803.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبط سعر التسليم الفوري 0.15% إلى 1804.14 دولار للأوقية، بعدما ارتفع 0.9% في الأيام الثلاثة الماضية.

ورغم الانخفاض إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتداول عند 1800 دولار للأوقية، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في مارس، كما أن التذبذب في الأسهم والتوترات الجيوسياسية تقدم دعمًا للملاذ الآمن.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عقود الفضة تسليم مارس 0.89% إلى 22.51 دولار، كما هبط سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.24% إلى 1034.39 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.18% عند 2374.18 دولار.