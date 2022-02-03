مصير “الصيد الثمين” مجهولاً.. قتلى بعملية عسكرية #أمريكية في شمال #سوريا

قتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامراة اليوم الخميس، خلال الإنزال الجوي الذي نفذته القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت “مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا”، في عملية استمرت أكثر من ساعتين وتخللتها اشتباكات قرب بلدة أطمة في إدلب عند الحدود مع تركيا.

في حين لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هوية المستهدفين في هذه العملية ومصيرهم إلى الآن، ووفقاً للمصادر فإن المبنى المستهدف مؤلف من طابقين اثنين، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن هوية القتلى جميعهم لوجود أشلاء بينهم أيضاً، وإذا ما كان الأطفال والمرأة من عوائل المستهدفين، بحسب المرصد السوري.