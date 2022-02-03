أسعار_النفط تتراجع.. و #برنت فوق 89 دولارًا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد بيانات التوظيف الأميركية الضعيفة وبعض عمليات جني الأرباح.

وظلت أسعار النفط مدعومة بنقص المعروض، مع تمسك منتجو أوبك+ بزيادات معتدلة في الإنتاج المقدرة بـ400 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار المقبل.

وبحلول الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت غرينتش (11:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم مارس/آذار- بنسبة 0.25%، مسجلة 88.04 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أبريل/نيسان 2022- بنحو 0.13%، مسجلة 89.35 دولارًا للبرميل.

وقال الاقتصادي في أوه سي بي سي، هوي لي: “قد يكون الانخفاض هذا الصباح نتيجة بيانات التوظيف الأميركية المنخفضة التي صدرت الليلة الماضية، لكننا نعتقد أن ضغوط العرض قد تدفع أسعار النفط للارتفاع خلال هذا العام”.

وتراجعت جداول الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام في يناير/كانون الثاني، مما زاد من مخاطر حدوث انخفاض حاد في التوظيف والذي من شأنه أن يتسبب في انتكاسة مؤقتة لسوق العمل.

ومع ذلك، أدت شح الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% هذا العام حتى الآن.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت الخامات القياسية أعلى أسعارها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 ، إذ ارتفع الخام الأميركي إلى 89.72 دولارًا يوم ، ولمس خام برنت 91.70 دولارًا يوم الجمعة.

كما تعرضت الأسعار لضغوط في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد أن قال وزير النفط الإيراني إن بلاده مستعدة للعودة إلى سوق النفط في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر.