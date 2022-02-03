” #هواوي” تفتتح أكبر متجر رئيسي دولي في #الرياض

افتتحت شركة هواوي متجرها الرئيسي في مدينة الرياض والذي يعد أكبر متجر خارج الصين، في خطوة نحو تعزيز البيئة التنافسية في قطاع التقنية.

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وأضافت أن الاتفاقية مع شركة هواوي، جاءت ثمرة لتسهيلات قدمتها وبتعاون مستمر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينة أن شركة هواوي كانت من أوائل الشركات التي استفادت من جاذبية فرص سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.