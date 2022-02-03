” #فيتش” تثبت تصنيفاتها لـ 4 #بنوك_سعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفاتها لبنوك “الأهلي السعودي” و”الراجحي” عند “A-” و”ساب” و”الرياض” عند “BBB+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها صدر مؤخرا، أن “الأهلي السعودي” لديه ملف أعمال قوي يدعم التنوع في الأرباح والقدرة على الصمود، إضافة إلى الوضع السليم لجودة الأصول والرسملة، حيث يبين ذلك أيضاً تخفيف الضغوط الناتجة عن البيئة الاقتصادية.

وأضافت أن “مصرف الراجحي” لديه ربحية قوية وجودة أصول فائقة، مبينة أن الامتياز ونموذج العمل القويين لدى المصرف في المصرفية الإسلامية للأفراد يؤديان إلى تحقيق ربحية رائدة في القطاع وهما من بين أبرز نقاط القوة التصنيفية لديه.

وذكرت أن بنك “ساب” لديه قاعدة رأس مال قوية ومستوى جيد للتمويل والسيولة ووضع مؤسسي مناسب، فيما أشارت إلى أن مستوى الربحية أقل قوة من المستويات ذاتها في البنوك السعودية الكبرى.

وأشارت إلى أن تصنيفها لـ”الرياض” جاء نتيجة الوضع المؤسسي الذي يشهد تحسناً والرسملة السليمة والربحية القوية والتمويل والسيولة الجيدين، إضافة إلى جودة الأصول السليمة، وإن كانت أضعف من جودة الأصول لدى البنوك النظيرة الأكبر حجماً، كما أن مخاطر التركز مرتفعة.