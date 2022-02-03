الصندوق_السعودي_للتنمية يمول مشروعات #عمانية بـ 240 مليون دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية 3 مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو 240 مليون دولار.

وتهدف عمليات التمويل إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان بالإضافة لتمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وقع مذكرات التفاهم كل من وزير المالية العماني، سلطان بن سالم الحبسي، فيما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان المرشد عن الجانب السعودي.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشاريع التنموية في سلطنة عُمان، وتأتي تلك المشاريع لدعم قطاعات البنية الأساسية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.