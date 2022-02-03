“التخصصي” يطبق تقنية سلسلة الكتل لحفظ البيانات

أنشأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مختبر تقنيات سلسلة الكتل أو ماتسمى بـ (Blockchain) لدراسة هذه التقنيات عن قرب و اختبار تطبيقاتها المختلفة في مجال القطاع الصحي بما يسهم في تحقيق أهداف و رؤية المستشفى لخدمة المرضى والارتقاء بالخدمات التقنية في القطاع وذلك ضمن توجهات التحول الرقمي لرؤية 2030.

وقد أنشئت تقنية سلسلة الكتل عام 2008 بهدف حفظ المعلومات بشكل آمن و موثوق ، و من الخواص الرئيسية لهذه التقنية أنها تسمح بحفظ البيانات بطريقة مشفرة و غير قابلة للاختراق أو التلاعب.

وتعتبر تقنية سلسلة الكتل حديثة في حفظ البيانات والتي لم توفرها أي تقنية سابقة، الأمر الذي يفتح المجال للقطاع الصحي لاختبار ودراسة تطبيقات عديدة لهذه التقنية والتحقق من فعاليتها.

وأوضح رئيس شؤون تقنية المعلوماتية الصحية للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم ” أنه وبعد إنشاء مختبر تقنيات سلسلة الكتل والذي يعد رائداً في القطاع الصحي، تساهم نتائج دراسة هذه التقنية عن قرب و اختبار تطبيقاتها المختلفة، كسلاسل الإمداد، وتخزين الوثائق و الشهادات، والأبحاث، وبرامج المكافآت، والكثير من التطبيقات الأخرى من دعم القطاع الصحي في المملكة بشكل عام”.

وتم اطلاق أول تجربة لاستخدام تقنيات سلسلة الكتل(Blockchain) في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنجاح ضمن خطة لإطلاق عدة مشاريع لاحقة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور السويلم “أنه ومن ضمن برنامج رؤية المملكة العربية السعودية التشجيع على اختبار هذه التقنيات الناشئة ضمن القوانين المسموحة محلياً، كما وضعت فكرة إنشاء مختبر تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) ضمن توجهات التطور الرقمي، والذي يسهم في تحقيق ريادة التخصصي في المجال الصحي محلياً وعالمياً”.