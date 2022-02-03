عاجل.. الصندوق العقاري.. الآن متاح نقل مديونية القرض العقاري من بنك لآخر

كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن أنه يمكن الاستفادة من نقل القرض العقاري إلى بعض البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد

جاء ذلك رداً على مواطن سأل: “أبي أعرف البنوك اللي تنقل لي الدعم السكني عند شراء مديونية العقاري المدعوم”.

ورد الصندوق العقاري عبر حساب العناية بالمستفيدين: “حالياً يمكنك الاستفادة من نقل قرضك العقاري المدعوم لبنك الرياض مع استمرار دعمك السكني”.

وكان مستفيدو وزارة الإسكان يصطدمون بشرط إسقاط الدعم عند اللجوء للتحويل لبنك آخر يقدم عروضًا ونِسَب فائدة أقل عن طريق شراء مديونية القرض العقاري.

وبرنامج القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500.000 ريال، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم بمنح المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة؛ إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

ويتميز القرض العقاري المدعوم بتقديم دعم بنسبة 100 % لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14.000 ريال سعودي (أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجة، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.