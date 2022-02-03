فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للنساء في مديرية السجون

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشوون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون

(جندي) للعنصر النسائي وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف ) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحا

الموافق 4/ 7/ 1443 ه وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 9/ 7 /1443.