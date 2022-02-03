أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشوون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون
(جندي) للعنصر النسائي وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف ) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحا
الموافق 4/ 7/ 1443 ه وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 9/ 7 /1443.
فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للنساء في مديرية السجون
متابعات - الوئام
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشوون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون