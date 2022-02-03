عاجل.. توضيح من الحرس الوطني بشأن أنباء وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة

أوضحت وزارة الحرس الوطني في بيان لها اليوم، عدم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن

وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق مدينة الرياض، لافتة إلى أن ما قد يسمع من أصوات بين فترة

وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة كونها منطقة تدريبات عسكرية.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية

التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.