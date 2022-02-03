الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.