بعد هجومه على الأسد.. نجم “باب الحارة” أمام المحاكم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بدعوات للتضامن مع الفنان السوري عباس النوري، الذي اشتهر بدور “أبو عصام” بمسلسل “باب الحارة” عقب هجوم تعرض له إثر تصريحاته حول الحريات في سوريا.

تعرض الممثل السوري ​عباس النوري​ لحملة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومعارض عقب تصريحاته السياسية المثيرة للجدل في لقائه مع إذاعة “المدينة إف إم” السورية، كان أبرازها انتقاده لحزب البعث العربي الاشتراكي واصفا شعاراته بـ “الخاطئة والمضحكة”، وأن أفكار البعثيين يجب أن تنتهي”، بالإضافة إلى تداول تصريحات نسبت له على أنها مقارنة حول الحريات في سوريا في العقود الماضية والآن”.

وأعلن المنتج الفني الداعم للنظام السوري، محمد قبنض، أنه سيرفع دعوى ضد النوري، وقال في لقاء صحافي إنه سيواجه نجم “باب الحارة” في المحاكم، وذلك بعد أن تبادلا الدعاوى القضائية بسبب خلاف في أحد المسلسلات.