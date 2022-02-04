حالة_الطقس: أتربة وغبار وشبه انعدام الرؤية بمعظم مناطق المملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء مناطق تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل وسماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق فيما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-علقان).

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.