الدوري_السعودي: #الاتحاد عينه على الانتصار التاسع توالياً

يسعى المتصدر الاتحاد لتحقيق انتصاره التاسع توالياً في دوري المحترفين السعودي، عندما يحل ضيفاً على أبها.

يقدم الاتحاد أحد أفضل مواسمه منذ أعوام، ويتصدر المسابقة برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، متفوقاً بست نقاط على النصر الذي خاض 18 مباراة.

لكن الاتحاد سيكون في مهمة صعبة أمام أبها، الذي لم يخسر في آخر 7 مباريات، وحصد خلالها 15 نقطة.

ويحتل أبها المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ونجح الاتحاد في تعويض لاعبه المغربي كريم الأحمدي، وتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي أندريه فيليبي، قادماً على سبيل الإعارة من غيمارايش.

وقرر الاتحاد فسخ التعاقد مع الأحمدي بالتراضي قبل ستة أشهر من نهايته، بعد إصابة اللاعب المغربي، وغيابه حتى نهاية الموسم.

وسيغيب المدافع أحمد حجازي عن صفوف الاتحاد، بعد إصابته مع المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في الكاميرون.