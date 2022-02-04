ظاهرة فلكية مثيرة: زحل في الاقتران الشمسي.. اليوم #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن كوكب زحل سيمر خلف الشمس اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 من منظورنا على الأرض عند الساعة 09:55 مساء بتوقيت مكة (06:55 مساء بتوقيت غرينتش) وسوف يفصل بينهما 0 ° 51 ‘درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما لعدة اسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج ضوء الشمس.

زحل سيكون في نفس الوقت تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض – 1,630,348,039 كيلومتر – نظرًا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

إذا كان يمكن رصد زحل في هذا الوقت فسيظهر حجمه الظاهري في أصغر حالاته وأضعفها بسبب بعده الكبير وسوف يبلغ قطره 15.2 ثانية قوسية.

خلال الأسابيع والأشهر التالية سيعود زحل إلى الظهور غرب الشمس ، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر ، سيصل إلى التقابل ، عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.