الخطوط_السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى أوغندا

أطلقت الخطوط السعودية رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة وجمهورية أوغندا، حيث رحب الناقل الوطني بضيوفه على متن أول رحلة من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار إنتيبي الدولي، وذلك يوم الاثنين، الأول من فبراير، حيث سيتم تشغيل رحلتين ذهاباً وإياباً أسبوعياً بين الوجهتين.

وحضر حفل التدشين في أوغندا سعادة الأستاذ جمال محمد المدني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا، وعددٌ من الشخصيات الرسمية، والأستاذ مساعد المساعد، نائب الرئيس المكلف لشؤون المناطق الدولية، ووكيل الوكالة العامة للطيران المدني في أوغندا.

وقد رحبت المجموعة بضيوف الحفل، واستعرضت أحدث منتجاتها وخدماتها، وقد عُزف السلام الملكي، وألقى معالي السفير كلمته بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل، تم تبادل الهدايا التذكارية.

ويأتي تدشين رحلات الخطوط السعودية إلى العاصمة الأوغندية ضمن استراتيجية “السعودية” لتعزيز قدرتها التنافسية بوصفها ناقل جوي عالمي يربط بين معظم الوجهات العالمية التي يرتفع عليها الطلب، للسفر بين هذه الوجهات من المملكة وإليها. وتحدد “السعودية” أولوية مساراتها استناداً إلى دراسات السوق الدقيقة والدراسات التشغيلية التي تستكشف أساليب تعظيم الفوائد التي توفرها الطائرات الجديدة، التي تنضم بشكل مستمر إلى أسطول السعودية.

وانطلقت الرحلة الأولى “للسعودية” إلى مطار إنتيبي الدولي عقب احتفال أقيم في صالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور سعادة سفير أوغندا في المملكة السيد إسحاق بيروما سيبوليم، إلى جانب نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتجات بالخطوط السعودية الأستاذ عصام أخونباي.

جدير بالذكر أن التشغيل إلى مدينة إنتيبي في جمهورية أوغندا سيرفع وجهات “السعودية” في قارة أفريقيا إلى (12) محطة حيث تضم إلى جانبها كل من نيروبي، الخرطوم، جوهانسبرج، اديس ابابا، موريشوس، القاهرة، الاسكندرية، شرم الشيخ، تونس، الدار البيضاء، والجزائر.