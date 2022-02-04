ميليشيا الحوثي الإرهابية تجنّد الطالبات الأفريقيات في صنعاء

كشفت محامية إثيوبية عن إجبار الطالبات من المهاجرين الأفارقة على التجنيد في صفوف ميليشياتها مقابل السماح لهن بخوض الامتحانات في المدرسة، في وقت تواصل فيه الميليشيا زيارتها للمدارس بهدف الترغيب والتهريب للأطفال وإجبارهم على التجنيد بالقوة وإقامة فعاليات طائفية وترديد شعارات تحث على العنف والإرهاب.

وقالت رئيسة منظمة أورومية لحقوق الإنسان عرفات جبريل: الحوثيون يقومون بتهديد الطالبات الإثيوبيات الاورومو فى المدارس في العاصمة صنعاء، بأنهن لا يدخلن الاختبارات الوزارية إلا بعد التحاقهن بميليشياتهم النسوية (زينبيات) وتدريبهن، مستعرضة صورة لإثيوبية مجندة ضمن الميليشيا الحوثية.

وأضافت: الحوثيون يمارسون الإرهاب ضد المهاجرين واللاجئين الإثيوبين في اليمن، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبة على الحركة الحوثية، متهمة الميليشيا بتصفية 15 إثيوبياً في سجن بمحافظة صعدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلامية يمنية عن افتتاح الميليشيا مركزي استخبارات إيراني في جامعة صنعاء تحت مسمى مركز الأبحاث وما يسمى بمركز التعليم عن بُعد.

مبينة أن رئيس الجامعة المعين من الحوثيين قاسم عباس ومعه أحد الإيرانيين في سفارة طهران بصنعاء ويدعى فؤاد المالكي، ووزير الخارجية في حكومة الانقلاب هشام شرف قاموا برفع صورة الخميني وحسن إيرلو داخل القاعة.