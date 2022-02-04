اليوم في بكين.. العالم ينتظر انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تنطلق اليوم الجمعة النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التى تقام في الصين حتى 20 فبراير الجاري، والأولمبياد الشتوي هو حدث رياضي عالمي يقام كل 4 سنوات تقام فيه منافسات الرياضات التي تُمارس على الجليد والثلج، والتي لا يتم لعبها في الحدث الأكثر شهرة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، أو الأولمبياد الصيفي.

تقام الأولمبياد الشتوي 2022 في العاصمة الصينية بكين، بجانب مدينتين مجاورتين لها، هما تشونغلي ويانقينغ، ووقع الاختيار على بكين في الدورة الـ128 للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عام 2015، بعد تفوقها على مدينة ألماتي في كازاخستان.

وتشارك في تلك النسخة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها المملكة العربية السعودية التي تسجل حضورها الأول، ولبنان، والمغرب، ومن المقرر أن تشارك السعودية في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية (التزلج الألبي)، وبشكل إجمالي يشارك في تلك النسخة 2861 رياضياً.

وتشهد الأولمبياد الشتوى المنافسة في 15 لعبة هي التزلج على المنحدرات الثلجية، والبياثلون، والتزلج الجماعي، وتزلج اختراق الضاحية، والكيرلنج، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الحر، كذلك تضم قائمة الألعاب كل من هوكي الجليد، والزحافات الثلجية، والتزلج النوردي المزدوج، والتزلج على مسار قصير، وسباق الزلاجات الصدرية، والقفز التزلجي، والتزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

وستكون هذه هي أول نسخة من الأولمبياد الشتوي تقام في العاصمة الصينية، وثالث أولمبياد على التوالي في شرق آسيا، بعد نسخة 2018 من الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، والأولمبياد الصيفي الأخير “طوكيو 2020” في اليابان.

ويستخدم في أولمبياد بكين 2022، 4 ملاعب داخلية تم تأسيسها لاستضافة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، ومن المقرر أن يستضيف ملعب بكين الوطني حفلي الافتتاح والختام.

وتم الكشف عن تصميم ميداليات أولمبياد بكين 2022، وتحمل أشكالاً مستوحاة من علم الفلك الصيني التقليدي، لأن الدورة تقام بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الصينية.

وكان لتفشي جائحة كورونا، ومتغير “أوميكرون”، تأثيرات سلبية على أولمبياد بكين الشتوي 2022، بداية بتغيير نظام التصفيات في عدة رياضات بسبب قيود السفر، فضلاً عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من تفشي الوباء بين الرياضيين المنتظر مشاركتهم في الألعاب.