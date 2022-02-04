القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

في السياق؛ بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.